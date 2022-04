Atletico Madrid : Diego Simeone vergießt Tränen bei Schweigeminute zum Tod seines Vaters

Der Vater von Diego Simeone war in dessen Heimat Argentinien im Alter von 80 Jahren verstorben. Atletico Madrid setzte eine Schweigeminute an, die den Trainer der Rojiblancos mit den Tränen kämpfen ließ.

Atletico Madrid hatte vor Anpfiff des LaLiga-Heimspiels gegen Deportivo Alaves (4:1) eine Schweigeminute angesetzt, die zu Ehren von Carlos Simeone, dem verstorbenen Vater von Trainer Diego Simeone, vereinbart worden war.

Carlos Simeone war im Alter von 80 Jahren in seiner Heimat Argentinien verstorben. "Ich weiß das zu schätzen", sagte Simeone, der während der Gedenkminute ergriffen war und einige Tränen verdrückte. "Ich werde das nie vergessen."

Die Siegesserie seiner Mannschaft wird Simeone zumindest etwas bei der Trauerbewältigung helfen. Atletico gewann die letzten sieben Spiele in LaLiga und steht darüber hinaus im Viertelfinale der Champions League. Dort steht am Dienstag (21 Uhr) das Hinspiel auswärts gegen Manchester City an.