Trotz starker Quote: Atletico Madrid erwägt Verkauf von Memphis Depay

Bereits in der vergangenen Rückrunde musste der Klub aus der Hauptstadt insgesamt zehn Ligaspiele auf Depay verzichten. Der ehemalige Barça-Spieler zog sich erst eine Muskel- und kurze Zeit später eine Wadenverletzung zu.

Auch in der aktuellen Spielzeit wird der Niederländer regelmäßig von körperlichen Problemen ausgebremst. Depays aktueller Vertrag bei den Colchoneros läuft noch bis 2025, seine jüngste Verletzungshistorie dürfte jedoch seinen Marktwert um einiges nach unten schrauben.

Starke Torquote

In der laufenden Saison wurde der Stürmer bisher in vier Spielen eingesetzt und erzielte dabei zwei Tore. Eine beachtliche Quote, wenn man bedenkt, dass der Niederländer nur 139 Minuten auf dem Feld stand.

