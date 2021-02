Atletico Madrid : Atletico Madrid: Fernando Torres legt eine Pause ein

Torres hat die Vereinsführung von Atleti der Sporttageszeitung AS zufolge um eine Auszeit gebeten. Im März soll der ehemalige Mittelstürmer zurückkehren.

Fernando Torres hatte seine Spielerkarriere im Sommer 2019 nach Stationen bei Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea, Milan und Sagan Tosu beendet und war als Jugendtrainer bei Atletico Madrid eingestiegen.

Bis Januar 2021 war Torres Assistenzcoach in der A-Jugend der Rojiblancos. Im Januar wurde er in Atletis zweite Mannschaft, die in der dritten Liga gegen den Abstieg spielt, befördert.