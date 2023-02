Atletico Madrid holt Rechtsverteidiger - Felipe geht in die Premier League

Atletico Madrid hat am Deadline Day der Wintertransferperiode zugeschlagen und Rechtsverteidiger Matt Doherty (31) von den Tottenham Hotspur verpflichtet. Das gaben die Colchoneros am späten Dienstagabend bekannt.

Tottenham hatte für Matt Doherty im Sommer 2020 fast 17 Millionen Euro Ablöse an die Wolverhampton Wanderers überweisen, unter Antonio Conte kam der irische Nationalspieler (33 Einsätze) in der ersten Saisonhälfte 2022/23 aber nur noch unregelmäßig zum Einsatz.

Da die Spurs in Pedro Porro (23, kommt per Leihe inklusive Kaufpflicht in Höhe von 45 Millionen Euro von Sporting Lissabon) in der Winter-Transferperiode einen neuen Rechtsverteidiger verpflichteten, war für Doherty die Aussicht auf regelmäßige Spielanteile noch geringer als zuvor.

Atleti holt Matt Doherty – Innenverteidiger geht

Der Außenverteidiger und die Londoner einigten sich auf eine Vertragsauflösung. Bei Atletico Madrid unterschreibt Doherty zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende. Mit Felipe Monteiro (33) wird der Ire nicht zusammenspielen. Atletico Madrid verkauft den brasilianischen Innenverteidiger an Nottingham Forest.