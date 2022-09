Atletico Madrid Jan Oblak steht bei zwei Premier-League-Giganten auf dem Einkaufszettel

Jan Oblak steht seit mittlerweile acht Jahren bei Atletico Madrid unter Vertrag. Im nächsten Sommer könnten sich die Wege von Klub und Keeper trennen. Zumindest machen dem Slowenen zwei Vereine aus der Premier League schöne Augen.

David de Geas Arbeitspapier läuft am Saisonende aus. Er wird aktuell mit einem Wechsel zu Juventus Turin in Verbindung gebracht, wo er 2023 den bisherigen Stammtorhüter Wojciech Szczesny ablösen könnte.

Medienberichten zufolge planen die Red Devils keine Vertragsverlängerung mit dem 31-Jährigen, der mit knapp 20 Millionen Euro Jahresgage in den Top3 der Großverdiener unterwegs ist.

Wie fourfourtwo.com berichtet, zeigt Manchester United Interesse an dem Atleti-Schlussmann. Im Old Trafford könnte der 29-Jährige das Erbe von David de Gea antreten. Der Spanier hat seinen Status als unumstrittener Leistungsträger bei United schon länger eingebüßt, auch wenn er aktuell die Nummer eins von Erik ten Hag ist.

Die Spurs suchen der Tageszeitung London Evening Standard bereits jetzt nach einem Nachfolger und haben ebenfalls Oblak ins Visier genommen. Der 52-malige Nationaltorhüter steht bei Atletico Madrid noch bis 2028 im Wort, erst vor zwei Monaten verlängerte er sein Arbeitspapier langfristig.

Dementsprechend wäre eine hohe Ablösesumme für den 1,88-Meter-Mann fällig. Gezahlt hatte Atletico Madrid einst 16 Millionen Euro für den Schlussmann an Benfica Lissabon. Aktuell wird sein Marktwert mit 40 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt.de) beziffert.

Verwendete Quellen: Four Four Two, Evening Standard