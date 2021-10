Atletico Madrid : Atletico Madrid: Joao Felix hegt keine Abschiedsgedanken

Joao Felix wartet bei Atletico Madrid zwei Jahre nach seinem Wechsel noch immer auf die große Leistungsexplosion. Verlassen will er den Spanischen Meister keineswegs. Was Luis Suarez und Antoine Griezmann damit zu tun haben.

Fast 130 Millionen Euro investierte Atletico Madrid in die Verpflichtung von Joao Felix, der damit zur teuersten Neuverpflichtung der Vereinsgeschichte avancierte. Viele Heldentaten gab es von dem jungen Portugiesen bisher allerdings nicht zu vernehmen. Für Felix kein Grund, alles hinzuwerfen.

Stattdessen will sich der Nations-League-Sieger von 2019 an den Superstars Luis Suarez und Antoine Griezmann hoch hangeln. Von beiden habe er bisher viel gelernt, gibt Felix im Gespräch mit CBS Sports bekannt. "Es ist das zweite Jahr, in dem ich mit Luis spiele, mit Antoine ist es das erste. Ich sehe viel Qualität, viel Erfahrung und das ist gut für mich als junger Spieler, um zu lernen und mit ihnen zu arbeiten."