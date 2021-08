Atletico Madrid : Atletico Madrid: Joao Felix macht "sehr gute Fortschritte"

Joao Felix musste sich nach Knöchelproblemen bei der EURO 2020 unters Messer legen. Chirurg Cornelis Nicolaas Van Dijk nahm den Eingriff vor. Die Operation verlief nach Plan.

Joao Felix mache "sehr gute Fortschritte bei seiner Genesung", berichtet El Partidazo de Cope. Nach Informationen der Sporttageszeitung AS wird Joao Felix aber am ersten LaLiga-Spieltag 2021/2022 nicht am Start sein.

Man wolle nichts riskieren. Daher werde das Comeback später erfolgen als zunächst geplant. Atletico Madrid startet am 15. August in die neue Saison. Der Titelverteidiger muss auswärts gegen Celta Vigo ran.