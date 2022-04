Atletico Madrid listet William Saliba – Transferchancen gleich null

Atletico Madrid will seinen gut gealterten Kader zur neuen Saison mit einigen jungen Spielern aufpeppen. William Saliba gehört offenbar dem Kandidatenkreis an. Die Erfolgsaussichten sind aber gering.

Saliba trat vor einem Dreivierteljahr den Weg zurück nach Frankreich an, weil er nach seinem 2019er-Wechsel zu den Gunners vergeblich für sein Debüt im Norden Londons arbeitete. In Marseille blüht Saliba richtig auf, absolvierte bereits 45 Pflichtspiele und feierte im März seinen ersten Auftritt für die französische Nationalmannschaft.

Von einer Rückkehr zu Arsenal, das vor drei Jahren immerhin 30 Millionen Euro in den Transfer investierte, zeigte sich Saliba zuletzt nicht gerade angetan. "Ich verhehle nicht, dass ich in Marseille sehr glücklich bin. Wenn ich zur Nationalmannschaft gegangen bin, dann dank Marseille, weil es dort viel Sichtbarkeit gibt", sagte Saliba.

In wenigen Wochen könnten also große Diskussionen um Saliba aufkommen, für den Marseille keine Kaufoption verfügt. Arsenal plant eigentlich mit dem Abwehrspieler, der nach aktueller Auffassung einen Verbleib in Frankreich bevorzugen würde. Atletico hat also keine Chance, zumal Marseille in den kommenden Saison nahezu sicher an der Champions League teilnehmen wird.