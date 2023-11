Atletico Madrid: Manager Andrea Berta lehnt Angebot aus der Premier League ab

Diego Simone ist das Gesicht des Erfolgs von Atletico Madrid. Der Argentinier leitet seit Ende 2011 die Geschicke als Cheftrainer. Der Aufstieg des Hauptstadtklubs aus der Mittelklasse der Primera Division zu einem ernsthaften Meisterschaftsanwärter und regelmäßigen Gast in der Champions League ist aber auch eng mit Andrea Berta verknüpft.

Der Italiener heuerte 2013 bei den Rojiblancos an und zieht seitdem die Fäden im Hintergrund. Seit 2017 ist er als Sportdirektor in Absprache mit Simeone hauptverantwortlich für die Kaderplanung. Die Führungsmannschaft bestehend aus Sport-Boss Berta, Trainer Simeone, Geschäftsführer Angel Gil Marin und Präsident Enrique Cerezo führte den einstigen Chaos-Klub in ruhige Gewässer.

Interesse von der Insel – von Manchester United?

Angesichts der guten Arbeit von Berta ist es nicht verwunderlich, dass sich andere Vereine mit ihm beschäftigen. Nach Informationen der spanischen Digitalzeitung Relevo erreichte den Italiener unlängst eine Offerte eines Vereins aus der Premier League, die Berta ablehnte.