Atletico Madrid: Memphis Depay schreibt Geschichte

Memphis Depay fristete nach seinem Winter-Wechsel vom FC Barcelona zu Atletico Madrid ein Schattendasein. Bis zum vergangenen Wochenende. Da sicherte sich der Niederländer einen Eintrag in die Vereinschroniken.

Memphis Depay, der im Januar für drei Millionen Euro Ablöse vom FC Barcelona in die spanische Hauptstadt gewechselt war, stand am Wochenende gegen den FC Sevilla erstmals in der Startelf von Trainer Diego Simeone.

Der Neuzugang glänzte mit einem Doppelpack. Auch dank der zwei Treffer von Depay gewannen die Colchoneros gegen den FC Sevilla deutlich mit 6:1. Memphis schrieb mit seinen beiden Toren Geschichte.

Der 29-Jährige ist erst der zweite Profi in der Vereinsgeschichte, dem beim Startelfdebüt zwei Tore glückten. In der Spielzeit 2009/2010 vollbrachte Eduardo Salvio dieses Grundstück erstmals. Nun zog Memphis Depay nach.