Atletico Madrid : Atletico Madrid mit Dusan Vlahovic einig! Jetzt entscheidet der Fiorentina-Mäzen

Von Vereinsseite her ist der Deal offenbar in trockenen Tüchern. Atletico Madrid und der AC Florenz haben sich laut dem Corriere dello Sport auf den Transfer von Dusan Vlahovic verständigt. Die Colchoneros haben ihre Offerte nachgebessert, das neue Gebot soll bei 70 Millionen Euro liegen.

Noch hält aber Fiorentina-Mäzen und Präsident Rocco Commisso seine Hände über den Deal. Atletico sei sich mit Vlahovics Management längst über eine Zusammenarbeit einig. Der Mega-Transfer, sofern er überhaupt realisiert wird, dürfte aber noch etliche Tage auf sich warten lassen.

Der US-Amerikaner Commisso ist erst am Dienstag nach Italien zurückgekehrt und macht sich nun Gedanken. Unlängst wurde noch behauptet, Commisso sei gegen einen Transfer und würde Vlahovic stattdessen lieber im Verein halten und den Vertrag langfristig verlängern.

In der vergangenen Saison feierte Vlahovic mit 21 Toren in der Serie A eindrucksvoll seinen Durchbruch. In der 1. Runde der Coppa Italia gegen den Zweitligisten Cosenza Calcio (4:0) knüpfte Vlahovic mit einem Doppelpack nahtlos an seine Fabelsaison an.