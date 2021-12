Vierte Pleite in Folge : Atletico Madrid: Negativlauf geht weiter – Kapitän Koke beschwert sich

Der Negativlauf von Atletico Madrid in der Primera Division setzt sich fort. Die Colchoneros verloren am Mittwochabend auch das vierte Spiel in Serie. Mannschaftskapitän Koke gibt den Unparteiischen zumindest eine Teilschuld.