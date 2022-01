Vertrag läuft aus : Atletico Madrid plant künftig ohne Luis Suarez

Luis Suarez wird im nächsten halben Jahr bei Atletico Madrid offenbar auf Abschiedstournee gehen. Gemäß El Partidazo de COPE verfolgen die Rojiblancos den Plan, das zum Saisonende auslaufende Arbeitspapier des Starstürmers nicht mehr zu verlängern.

In 26 Pflichtspielen dieser Saison erzielte Suarez neun Tore und bereitete zwei Treffer seiner Mitspieler vor. Dass Atletico nicht noch mindestens in ein drittes gemeinsames Jahr mit dem Uruguayer gehen will, hängt vermutlich mit dessen Alter zusammen.