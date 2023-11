Atletico Madrid: Transferflop vor Wechsel innerhalb der Primera Division?

In der Fünferkette von Atletico Madrid ist der Neuzugang hinter Samuel Lino (23) und Rodrigo Riquelme nur die dritte Option von Trainer Diego Simeone für die linke Bahn. Wenn Reinildo Mandava (29, Reha nach Kreuzbandriss) von seiner Verletzung zurückkehrt, sieht es für Galan in Sachen Spielanteile wohl noch schlechter aus als ohnehin schon.

Beim Pokalsieger von 2022 soll Galan der Auserwählte sein, um Juan Miranda (23) zu ersetzen. Der 2020 vom FC Barcelona gekommen Linksverteidiger, der in der Spielzeit 2019/2020 an den FC Schalke 04 verliehen worden war, widersetzt sich bisher einer Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags.

Miranda beim AC Mailand und Borussia Dortmund gehandelt

Nach derzeitigem Stand wird der ehemalige spanische U21-Nationalspieler die Andalusier zur neuen Saison verlassen. Der AC Mailand soll gesteigertes Interesse an Miranda bekunden. Bei den Rossoneri gilt der Spanier als Kandidat, der einspringen könnte, wenn Theo Hernandez (26, Vertrag bis 2026) den Verein für viel Geld verlassen sollte (Paris Saint-Germain bekundet Interesse).

Miranda soll auch bei Borussia Dortmund auf der Liste der Kandidaten stehen, die ein Update zu dem bisher enttäuschenden Linksverteidiger-Neuzugang Ramy Bensebaini (28, kam ablösefrei von Borussia Mönchengladbach) darstellen könnten. Juventus Turin verfolgt Mirandas Werdegang ebenfalls genau.

Verwendete Quellen

Estadio Deportivo