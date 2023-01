Atletico Madrid trifft Entscheidung bei Weltmeister Rodrigo de Paul

Rodrigo de Paul wurde in der bisherigen Wintertransferperiode als Verkaufskandidat bei Atletico Madrid gehandelt. Die Colchoneros wollen den frischgebackenen Weltmeister aber nicht abgeben

Wie die spanische Sportzeitung AS berichtet, hoffen die Vereinsverantwortlichen auf einen Leistungsaufschwung des zentralen Mittelfeldspielers. Atleti wird sich keine Angebote für de Paul anhören. Zumindest in der Winter-Transferperiode. Sollte der Südamerikaner in den kommenden Monaten allerdings nicht überzeugen, könnte im Sommer ein Transfer anstehen.

Der 28-Jährige wechselte im Juli 2021 für 35 Millionen Euro Ablöse von Udinese Calcio ins Metropolitano, sein Vertrag ist noch bis 2026 gültig. Zwischen 2014 und 2016 stand der argentinische Nationalspieler bei Atletico Madrids Ligarivale FC Valencia unter Vertrag.

Verwendete Quellen: AS