Primera Division Atletico Madrid verhandelt mit Arsenal wegen Hector Bellerin

Nach Informationen von El Desmarque streben die Colchoneros eine Verpflichtung des Außenverteidigers an. Gespräche mit dem FC Arsenal über einen Transfer sollen bereits laufen. Bellerin ist an die Gunners vertraglich noch bis Ende Juni kommenden Jahres gebunden.

Bellerin war im vergangenen Sommer von Arsenal zu Betis Sevilla gewechselt, der Leihvertrag lief am gestrigen Donnerstag aus. Wettbewerbsübergreifend kam der 27-Jährige für die Andalusier in 32 Partien zum Einsatz, unter anderem im gewonnenen Pokalfinale gegen den FC Valencia.

Bellerin steht seit 2014 bei Arsenal in Lohn und Brot. Als 16-Jähriger war er vom FC Barcelona nach Nordlondon gewechselt. Nach 239 Pflichtspielen für die Gunners strebt der modebewusste Spanier eine dauerhafte Rückkehr in seine Heimat an.