Atletico Madrid wirft ein Auge auf Andre Silva

Andre Silva spielte in seiner Karriere bereits in Portugal, Italien und Deutschland. Auch in Spanien war er angestellt, eine Saison spielte er auf Leihbasis beim FC Sevilla. Womöglich geht der Mittelstürmer bald wieder auf der iberischen Halbinsel auf Torejagd.

Nach Informationen von fichajes.net hat Atletico Madrid die Fährte aufgenommen. Die Rojiblancos haben Silva dem Portal zufolge als möglichen Nachfolger für Alvaro Morata (30, Vertrag bis 2024) ins Visier genommen. Der spanische Nationalstürmer wird bei Juventus Turin und dem AC Mailand als Neuzugang gehandelt.

Andre Silva auch in der Heimat begehrt – Benfica Lissabon lockt

Doch nicht nur Atletico scheint ein Auge auf den Mittelstürmer geworfen zu haben. Der portugiesischen Sportzeitung A Bola zufolge bekundet Benfica Lissabon Interesse an einer Zusammenarbeit. Trainer Roger Schmidt soll grünes Licht für einen Transfer gegeben haben.