Primera Division Atletico verhandelt wegen Barça-Flirt Carlos Soler

Der mächtige Berater Jorge Mendes soll in der vergangenen Woche in Singapur mit Klubbesitzer Peter Lim und dem neuen Trainer Gennaro Gattuso zusammengekommen sein, um über mögliche Abgänge zu sprechen. Neben Soler sollen Goncalo Guedes und Jose Gaya versilbert werden.

Der FC Valencia muss aufgrund finanzieller Nöte in diesem Sommer einige seiner Topspieler verkaufen. Carlos Soler gehört dieser Gattung an, es laufen Verhandlungen mit Atletico Madrid. Das spanische Portal Golsmedia berichtet über die Absicht, einen Transfer vollziehen zu wollen.

Die Ablöseforderung im Fall Soler soll zwischen 25 und 30 Millionen Euro liegen. Atletico soll in ersten Sondierungen 15 Millionen Euro plus einen Spieler zum Tausch vorgeschlagen haben. Valencia ist aber so dringend auf hohe finanzielle Einnahmen angewiesen, dass ein Deal in dieser Ausarbeitung keinesfalls vonstatten gehen wird.

Der FC Barcelona war vor einigen Wochen ebenfalls mit Soler verbunden worden, sogar von einer Einigung war die Rede. Der 25-Jährige wird unter den kolportierten Ablösevoraussetzungen aber keineswegs den Weg ins Camp Nou finden.