Nach Aus bei Manchester United: David de Gea auf dem Sprung nach Spanien?

Mit Jan Oblak (30) besitzt Atletico Madrid einen überragenden Torhüter, doch dieser fällt seit Ende April verletzungsbedingt. Eine schnelle Rückkehr ist nicht in Sicht. Aufgrund dieser Tatsache sondiert der spanische Klub den Markt und ist auf einen ehemaligen Schützling aufmerksam geworden.

Mit dem Interesse von Atletico Madrid könnte sich das Blatt schnell wenden, der Spanier würde einen Wechsel in die Heimat bevorzugen und "brennt" nach Informationen des Onlineportals todofichajes auf einen Wechsel zu seinem Jugendklub. Trainer Diego Simeone (53) würde gerne wieder mit seinem alten Schützling zusammenarbeiten, heißt es.

Transfer zum Erzrivalen scheiterte am Fax-Gerät

Ob die Colchoneros David de Gea ebenfalls mit offenen Armen empfangen würden, ist hingegen zu bezweifeln. Der Torhüter stand am Deadline-Day im Sommer 2015 kurz von einem Wechsel zum Erzrivalen Real Madrid, der Wechsel scheiterte nur wegen eines verspäteten Faxes.

Atletico Madrid will seinen ehemaligen Spieler aber angeblich dennoch zurückholen und bietet diesem einen kurzfristigen Vertrag an. Nach der Rückkehr des aktuellen Stammkeepers Jan Oblak müsste de Gea um seinen Platz im Tor kämpfen, aber mit guten Leistungen könnte er sich nicht nur diesen sichern, sondern sich auch wieder in das Herz der Fans arbeiten.

