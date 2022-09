Atletico Madrid Antoine Griezmann: Krasser Gehaltsverzicht für Atleti-Verbleib?

Atletico Madrid möchte Antoine Griezmann im kommenden Sommer gerne dauerhaft zurückholen. Hierfür müssen aber die finanziellen Parameter stimmen. Die Verhandlungen über einen möglichen Gehaltsverzicht laufen.

Die Rojiblancos hoffen, so schnell wie möglich eine Einigung zu erzielen. Griezmann steht seit einigen Wochen in den Schlagzeilen, weil er für Atletico nie mehr als eine halbe Stunde zum Einsatz kommt. Außer zuletzt im Stadtderby gegen Real Madrid (1:2), das er durchspielte.

Griezmann hatte sich schon im vergangenen Sommer von einem großen Teil seines Gehalts getrennt und einer Reduktion von 16 Millionen Euro auf zwölf Millionen zugestimmt. Atletico will den Superstar nun davon überzeugen, auf weitere vier Millionen Euro zu verzichten. Binnen zwei Jahren hätte Griezmann seinen Verdienst dann um die Hälfte gekürzt.

Antoine Griezmann soll sich ab der kommenden Saison wieder dauerhaft an Atletico Madrid binden. Nach Angaben der Marca laufen deshalb die Gespräche betreffend eines nochmaligen Gehaltsverzichts des amtierenden Fußballweltmeisters.

Damit will Atletico angeblich die mit dem FC Barcelona verabredete Kaufpflicht in Höhe von 40 Millionen Euro umgehen. Diese greift, wenn Griezmann in dieser Saison 50 Prozent der Spiele absolviert hat.