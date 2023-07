Barça-Traum adieu? Joao Felix bei alter Liebe im Gespräch

Joao Felix will Atletico Madrid verlassen - Foto: / Getty Images

Die Transfersaga von Joao Felix (23) geht in die nächste Runde. Da sich ein Wechsel zu seinem Wunschklub FC Barcelona als schwierig gestaltet, sondiert Berater Jorge Mendes (57) den Markt nach verlockenden Alternativen. In den Fokus rückt dabei eine alte Liebe.

Unter Diego Simeone (53) wird es das einstige Toptalent wohl nicht nochmal versuchen. Das ist aber auch das einzige, was bei Joao Felix aktuell feststeht. Der Portugiese sucht nach seiner halbjährigen Leihe zum FC Chelsea auch für die kommende Saison eine neue Herausforderung.

Benfica und Galatasaray sind interessiert

Nach Informationen der portugiesischen Zeitung Record hat sich Benfica Lissabon in den Kopf gesetzt, seinen verlorenen Sohn zurück in die Heimat zu holen. Der portugiesische Meister, der vor der zweiten Saison mit dem deutschen Trainer Roger Schmidt (56) steht, arbeitet dem Vernehmen nach an einer Leihe mit Kaufoption.

Aletico Madrid ruft allerdings eine Leihgebühr von zehn Millionen Euro sowie die Übernahme des vollen Gehalts auf, um den Offensivallrounder ziehen zu lassen. Bezüge, die nicht gerade erschwinglich für den portugiesischen Rekordchampion sind.