Atletico Madrid : "Nicht bereit": Paul Scholes kritisiert Cristiano Ronaldo und Co.

Atletico zeigt von Beginn an mehr Einsatzwillen. Mit der physischen Spielweise der Spanier hätten die Gäste, die eine ähnlich harte Gangart aus der Premier League gewohnt sind, eigentlich keinerlei Probleme haben dürfen. Die Red Devils ließen sich davon aber beeindrucken und gerieten schon früh nach einem Kopfballtreffer von Joao Felix in Rückstand.

Der rumänische Schiedsrichter Ovidiu Hategan ließ in der gesamten Partie viele kleinere Fouls durchgehen und vergab am Ende dennoch neun Gelbe Karten, was für Uniteds Cristiano Ronaldo noch zu wenige Verwarnungen waren, wie er dem Unparteiischen nach dem Pfiff zur Pause deutlich machte. Der Portugiese regte sich fürchterlich auf und war kaum zu bändigen. Eine Überreaktion, da Hategan seinem Stil über 90 Minuten treu blieb und dabei keines der beiden Teams bevorzugte.