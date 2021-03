Atletico Madrid : Benfica Lissabon führt Verhandlungen mit Diego Costa

Seit mehr als zwei Monaten ist Diego Costa inzwischen ohne Verein. Trotz vieler Gerüchte, die den Topstürmer umgeben, hat sich bisher aber keine Lösung gefunden. Neu in der langen Liste an interessierten Vereinen befindet sich Benfica Lissabon.

Laut einem GOAL-Bericht ist Benfica sehr daran interessiert, mit dem vereinslosen Angreifer eine Zusammenarbeit einzugehen und bietet demnach einen Vertrag über zwei Jahre inklusive drei Millionen Euro Entlohnung an. Ein Wechsel an die Algarve soll Costa überdies mit einem Handgeld in Höhe von drei Millionen Euro schmackhaft gemacht werden.

Grundsätzlich, so heißt es weiter, sei Costa durchaus angetan, zukünftig für Benfica und in der Liga NOS seiner Berufung nachzugehen. Abschließend geklärt ist aber auch in dieser Sache freilich noch nichts. Wie auch in den vergangenen Wochen, in denen vor allem eine Rückkehr nach Brasilien Thema war.

Nachdem sich Gerüchte um eine Rückkehr in die Premier League nicht erhärteten, wurden schnell Informationen über eine Heimkehr an den Zuckerhut laut. Doch weder mit SE Palmeiras noch dem FC Sao Paulo schloss Costa bisher einen Vertrag ab.