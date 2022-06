"Haben gutes Verhältnis" Luis Suarez zu River Plate? Coach Gallardo bestätigt Gespräch



Andre Oechsner

Während der Klubfußball in Europa eine Pause einlegt, läuft der Spielbetrieb in Argentinien auf Hochtouren. River Plate will am liebsten so schnell wie möglich den Transfer von Luis Suarez fixieren. Marcelo Gallardo bestätigt einen entsprechenden Austausch. App laden

Foto: / Getty Images

River Plate tut sich schon länger als Klub hervor, der gerne gemeinsame Sache mit Luis Suarez machen würde. Trainer Marcelo Gallardo ist nach dem torlosen Unentschieden gegen CA Tucuman auf eine Zusammenarbeit mit dem Starstürmer angesprochen worden. "Ich habe mit ihm gesprochen, ja. Ich kenne ihn. Ich habe ein gutes Verhältnis zu ihm", bestätigte Gallardo die direkte Kommunikation mit Suarez. "Ich habe einfach mit ihm gesprochen, um zu sehen, was in seinem Leben passieren wird und ob er zum argentinischen Fußball kommen möchte, zu einer Institution wie der unseren, die ihm viele Möglichkeiten bietet und einen Wettbewerb hat, damit er zu seiner ersehnten Weltmeisterschaft kommen kann." Suarez wird nach zwei durchaus erfolgreichen Jahre bei Atletico Madrid keinen neuen Vertrag mehr erhalten. In der Gerüchtebörse überschlagen sich seitdem die Ereignisse. In den europäischen Topligen soll es ebenso Interesse geben wie in Südamerika.