Primera Division Cristiano Ronaldo: Atletico-Wechsel ausgeschlossen – "Weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt"

Der Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Atletico Madrid ist mancherorts als realistisch eingestuft worden, was ziemlich überraschend daherkam. Auch für Vereinspräsident Enrique Cerezo, der Spekulationen in diese Richtung jedwede Glaubwürdigkeit nimmt.

"Ich weiß nicht, wer sich diese Geschichte ausgedacht hat", sagte Vereinspräsident Enrique Cerezo während einer Medienrunde. "Es ist praktisch unmöglich, dass er zu Atletico Madrid wechselt. Gerüchte sind Gerüchte und sollten bleiben, wo sie sind, denn wenn sie weiter wachsen, wird es so aussehen, als ob sie echt wären, und das sind sie nicht."

Die Gerüchtebörse ist mit Meldungen zu Cristiano Ronaldo übersät. Hinter ein Thema kann mittlerweile aber ein Haken gemacht werden. Der Superstar wird sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht Atletico Madrid anschließen.

Atletico Madrid erkennt keinen Bedarf an Neuzugängen

Cerezo ist mit dem Kader soweit zufrieden und erkennt nach aktuellem Stand keinen Bedarf an weiteren Neuzugängen: "Wir haben eine unglaubliche Mannschaft, wir brauchen nichts anderes. Wir haben ein großartiges Team und einen großartigen Trainer, um eine wunderbare Saison zu spielen."

Ronaldo ist auf der Suche nach einem neuen Verein, der an der Champions League teilnimmt. Das kann ihm sein aktueller Manchester United nicht bieten, weswegen der Ausnahmekönner eine Veränderung in diesem Sommer anstrebt. Am Dienstag war er zu Gesprächen nach England gereist. Der neue Trainer Erik ten Hag hatte stets betont, dass Ronaldo nicht zum Verkauf steht.