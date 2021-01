Atletico Madrid : "Der beste Stürmer Europas": Luis Suarez trifft an seinem Ehrentag

Luis Suarez feierte am Sonntag seinen 34. Geburtstag. Für den Uruguayer gab es an seinem Ehrentag gleich mehrere Gründe zur Freude.

Atletico Madrid bleibt in LaLiga in der laufenden Spielzeit das Maß der Dinge. Am Sonntagabend gewann der Tabellenführer gegen Valencia und baute seinen Vorsprung auf Verfolger Real Madrid auf sieben Zähler auf, Barça ist zehn Punkte zurück.

Atleti hat zudem noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Die Rojiblancos scheinen auf dem Weg zur zweiten Meisterschaft der Ära Diego Simeone seit 2014 nicht aufzuhalten zu sein.

Entscheidenden Anteil am 3:1-Erfolg über die Fledermäuse hatte einmal mehr Luis Suarez. Der Südamerikaner traf zur 2:1-Führung, ehe Angel Correa (72.) den Deckel auf den Sieg machte. Uros Racic hatte Valencia in Führung gebracht (11., Joao Felix ausgeglichen (23.).