Atletico Madrid Der Fall Griezmann: Spielergewerkschaft will Minuten-Klauseln verbieten

Antoine Griezmann kommt in der Spielzeit 2022/2023 bisher nur als Joker zum Einsatz - Foto: / Getty Images

Antoine Griezmann (31) kommt bei Atletico Madrid derzeit nur jeweils knapp 30 Minuten zum Einsatz, obwohl er einer der besten Spieler des Vereins ist. Hintergrund ist eine Klausel, die bei der Leihe Griezmanns zwischen dem FC Barcelona und Atleti vereinbart wurde. Die internationale Spielergewerkschaft FIFPRO will nun gegen solche Fälle vorgehen.

Bei der Verpflichtung Griezmanns hatte Atletico Madrid Barça vertraglich zugesichert, die Leihe in einen Kauf gegen eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro umzuwandeln, wenn Griezmann in mehr als der Hälfte der Spiele mindestens 45 Minuten zum Einsatz kommt.

Diego Simeone lässt den Weltmeister von 2018 stets nur eine knappe halbe Stunde auflaufen. Der Starcoach hält sich dabei vermeintlich an eine Vorgabe der Vereinsspitze, auch wenn dies zuletzt von Präsident Enrique Cerezo dementiert wurde.

Antoine Griezmann ist derzeit in Topform. Der französische Nationalstürmer erzielte bereits drei Saisontore – und das, obwohl er bisher erst 192 Spielminuten zum Einsatz kam. Im Schnitt trifft er alle 64 Minuten.

Die internationale Spielergewerkschaft FIFPRO geht dem Fall nun auf den Grund. Gegenüber El Larguero erklärten Quellen aus der Gewerkschaft, dass man verbieten lassen will Spielminutenklauseln in Verträge aufzunehmen, da dies – wie im Fall Griezmann - negative Auswirkungen auf den Spieler haben könnte. FIFPRO hat sich dem Vernehmen nach bereits an den Weltfußballverband FIFA gewandt.