Atletico Madrid : Diego Costa auf dem Sprung zu Ex-Ronaldinho-Klub?

Seit Januar 2021 ist Diego Costa (32) ohne Arbeitgeber. Ein Wechsel in die Süper Lig zerschlug sich. Jetzt könnte es den ehemaligen spanischen Nationalstürmer zurück zu seinen brasilianischen Wurzeln ziehen.

Diego Costa steht nach Informationen der Sporttageszeitung Mundo Deportivo auf dem Wunschzettel von Atletico Mineiro. Der Angreifer und der Traditionsverein verhandeln demnach über eine Zusammenarbeit.

Atletico Mineiro hatte 2013 weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Zunächst mit der Verpflichtung von Superstar Ronaldinho, dann mit dem Gewinn der Copa Libertadores – der südamerikanischen Ausgabe der Champions League.

In der vergangenen Saison wurde Atletico Mineiro unter Jorge Sampaoli Dritter, in der aktuellen Runde führt der Klub die Tabelle nach 15 Spieltagen an.

Diego Costa war Anfang 2018 von Chelsea zu Atletico Madrid zurückgekehrt, das Comeback entpuppte sich aber als Missverständnis. Vor acht Monaten wurde sein gut dotierter Vertrag aufgelöst. Seitdem scheiterten Verhandlungen mit Besiktas und Palmeiras über eine Zusammenarbeit.