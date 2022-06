Primera Division Diego Costa bezeichnet Zustände bei Atletico Madrid als "beschissen"

Der ehrgeizige Rechtsfuß will auch im hohen Alter noch um Titel spielen. Die besten Voraussetzungen dafür sieht er bei Ex-Klub Atletico jedoch nicht gegeben. "Atletico Madrid ist nicht auf dem Niveau, um in Europas Elite mitzumischen", erklärte Costa in einem Video, das auf dem YouTube-Kanal Pilhade veröffentlicht wurde.

Die Rojiblancos zählten im vergangenen Jahrzehnt zu den erfolgreichsten Teams Spaniens. Costa selbst gewann dort unter anderem die Europa League und dreimal den UEFA Supercup. Verständlich, dass der brasilianische Reporter verwundert nachbohrt: "Bei Atletico haben sie das nicht? Europäisches Top-Niveau?"

Diego Costa blieb der Antwort nicht schuldig und verwies auf angeblich erschreckende Zustände. "Nein, ich werde dich nicht anlügen. Die Umkleidekabine beim Training war beschissen und die Nachwuchsakademie ist auch tot."