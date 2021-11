Atletico Madrid : Diego Godin soll von Rückkehr zu Atletico Madrid träumen

In den letzten Jahrzehnten gab es kaum einen Spieler, der mit Atletico Madrid so eng verwoben war wie Diego Godin. Eine Rückkehr zu seinem Herzensklub scheint möglich.

Rückholaktionen sind dieser Tage en vogue. Wird auch Atletico Madrid schon bald eine solche realisieren? Wie die Mundo Deportivo berichtet, hat Diego Godin mit seinem aktuellen Klub Cagliari Calcio eine Vereinbarung getroffen, nach der er trotz seines bis 2023 laufenden Vertrags im Januar ablösefrei wechseln dürfte.

Die Sportzeitung will aus dem Umfeld des Innenverteidigers erfahren haben, dass er sich eine Rückkehr zu den Colchoneros sehr gut vorstellen kann. Ob diese auch Interesse daran signalisieren würden, lässt das Blatt allerdings offen. Atletico wollte seinen Kader in den nächsten Jahren eher verjüngen, Godin würde mit seinen 35 Jahren nicht so recht in die Planungen passen.