Atletico Madrid : Diego Simeone: "Antoine Griezmann muss sich noch an das neue Atleti anpassen"

"Er passt sich gerade an das neue Atletico an. Es ist nicht mehr so, wie es war, als er noch da war. Aber ich habe keine Zweifel, dass er unsere Erwartungen erfüllen wird", sagte der Argentinier nach dem 2:1-Sieg gegen Getafe am Dienstagabend. Griezmann komme aus einer anderen Mannschaft und müsse sich wieder auf das Spiel von Atletico einstellen.

Griezmann war kurz vor dem Ende der Sommer-Transferperiode auf Leihbasis von Barcelona zu den Colchoneros zurückgekehrt. Nach drei Spielen in der Liga und einem in der Champions League wartet der 30-Jährige noch auf eine Torbeteiligung.