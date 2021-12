Atletico Madrid : Diego Simeone bedankt sich herzzerreißend für 10 Jahre Atletico

"Es ist nun schon zehn Jahre her, dass ich Trainer geworden bin – und ich wollte diesen Tag nicht ungenutzt lassen, ohne euch für eure Unterstützung vom ersten Moment an zu danken", schreibt Diego Simeone auf seinem Twitter-Profil. "Es ist unvermeidlich, dass mir unzählige Erinnerungen an gemeinsam verbrachte Momente, enorme Freuden und Trauer, die wir überwunden haben, in den Sinn kommen."

Einen der emotionalsten Momenten durchlief Simeone in der vergangenen Saison, als er Atletico Madrid zur ersten Meisterschaft seit sieben Jahren coachte. Heißt im Umkehrschluss, dass auch der vormalige LaLiga-Titel 2013/14 in Simeones Lebenslauf festgehalten ist. Nebenher gewann El Cholo mit Atletico zweimal die Europa League und zweimal den UEFA Supercup.