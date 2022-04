Diego Simeone gibt Barça-Leihgabe Antoine Griezmann Rückendeckung

Antoine Griezmann präsentiert sich in seinen Leistungen mal wieder schwankend. Bei Atletico Madrid genießt der Leihspieler des FC Barcelona auf der wichtigsten Ebene vollstes Vertrauen. Diego Simeone verlässt sich auf den Superstar - und glaubt an eine Trendwende.

Atleti-Trainer Diego Simeone nahm den abermals strauchelnden Griezmann nach der Partie in Schutz: "Er ist immer ein wichtiger Spieler für uns, wir denken über diese Saison und den Alltag nach. Diese Serie ist nicht normal und bald wird Griezmann wieder ins Toreschießen zurückkehren, so wie wir es gewohnt sind."

Im vorigen Sommer hatte sich Atletico mit dem FC Barcelona auf eine vorübergehende Rückkehr des Fußballweltmeisters verständigt. Griezmann zeigt seitdem keine Überleistungen, kommt aber immerhin auf sechs Torbeteiligungen in der spanischen Meisterschaft und ebenso viele in der Champions League. In der Königsklasse hat er mit seinen Auftritten also durchaus überzeugen können.