Atletico Madrid : Diego Simeone kommen Zweifel an Luis Suarez auf

Atletico Madrid steht einer Vertragsverlängerung mit Luis Suarez offenbar skeptisch gegenüber. Wie die in Madrid ansässige Digitalzeitung El Espanol berichtet, kommen in der Führungsetage um Trainer Diego Simeone Zweifel darüber auf, ob Suarez konstant auf hohem Niveau spielen kann.

Körperliche Probleme sowie sein gehobenes Alter von 35 Jahren würden seine Zukunft im Wanda Metropolitano mit einem dicken Fragezeichen versehen. Suarez stand in der Meisterschaft nur noch bei etwas mehr als die Hälfte aller Spiele in der Startelf, die Quote von neun Toren und drei Vorlagen ist dennoch beachtlich.

"Die Saison ist noch nicht vorbei und wir denken nicht daran. Er ist genauso wichtig wie jeder andere Spieler in der Mannschaft", sagte Vereinspräsident Enrique Cerezo, als er bei El Partidazo de COPE nach möglichen Vertragsgesprächen mit Suarez befragt worden war.