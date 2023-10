Diego Simeone muss bittere Pille bei Atletico Madrid schlucken

"Atleti hatte Simeone mitgeteilt, dass sie Gespräche beginnen müssen", sagte Inda in der Fußball-Talkshow El Chiringuito. "Nach dem Derby denkt Atletico aber darüber nach, es noch rechtzeitig zu verschieben, weil sie den argentinischen Trainer abwerten wollen."

Atletico Madrid will bei Diego Simeone auf Zeit spielen

"Simeone verdient 18 Millionen Euro netto pro Saison, plus zwei Millionen Euro an Boni", führte Inda weiter aus. Diesen Spitzenverdienst soll der Coach in Zukunft nicht mehr einstreichen.

Damit dieses Unterfangen gelingt, werden die Verhandlungen laut Inda vorerst auf Eis gelegt. "Sie wollen es (Simeones Gehalt, Anm. d. Red.) nach unten korrigieren und deshalb wollen sie dem Thema etwas mehr Zeit lassen, damit die Post-Derby-Euphorie keinen Einfluss nimmt."

Simeone genießt nach seinen Errungenschaften nach wie vor Legenden-Status bei den Atleti-Fans. Er bescherte ihnen immerhin unter anderem zwei Meisterschaften und zwei Titel in der Europa League.

Seit zwei Jahren konnte das Team aus der spanischen Hauptstadt aber keinen großen Triumph mehr feiern. Für die Führungsetage scheinbar ein Grund, um Simeones Bezüge zurechtzustutzen.

