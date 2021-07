Atletico Madrid : Diego Simeone spricht über Antoine Griezmann und Rodrigo de Paul

Antoine Griezmann wird seit Wochen mit einer Rückkehr zu Atletico Madrid in Verbindung gebracht. Ein Deal scheint derzeit nicht in Reichweite. Das hindert Trainer Diego Simeone allerdings nicht daran, seinen ehemaligen Schützling in den höchsten Tönen zu loben.