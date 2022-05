Diego Simeone vermeidet Bekenntnis zu Atletico Madrid

Atletico Madrid spielt in dieser Saison weit hinter den eigenen Erwartungen. Diego Simeone lässt das offenbar über seine Zukunft im Wanda Metropolitano zweifeln.

Die 0:2-Niederlage von Atletico Madrid bei Athletic Bilbao wird wohl noch etwas nachwirken. Über das Auftreten seiner Mannschaft und das allgemeine Abschneidet in dieser Saison ist vor allem Trainer Diego Simeone enttäuscht.

"Es beschäftigt mich und wie ich immer gesagt habe, muss man wissen, wie man sich in den komplizierten Momenten verhält, von denen es in diesen zehneinhalb Jahren nur sehr wenige gab, fast gar keine. Wir werden sehen, wer in diesem etwas schwierigeren Moment die Nase vorn hat", sagte Simeone.