Primera Division Diego Simeone: Warum Antoine Griezmann plötzlich in der Atletico-Startelf stand

App laden Andre Oechsner

Transferexperte

Unser Fachmann für den Transfermarkt, berichtet seit 2015 über den internationalen Fußball und die Bundesliga. Seit 2019 im Team von Fussballeuropa.com.

Antoine Griezmann (l.) stand erstmals in der Atletico-Startelf - Foto: / Getty Images

Atletico Madrid hatte bisher lediglich in der letzten halben Stunde auf Antoine Griezmann gesetzt, was insbesondere beim FC Barcelona für Unmut sorgte. Im Stadtderby gegen Real Madrid stand er nun erstmals in der Startelf. Diego Simeone führt aus, was ihn dazu bewog.

Video zum Thema

Ausgerechnet zum Stadtderby gegen Real Madrid ist Atletico Madrid von seinem bisher stark kritisierten Kurs bei Antoine Griezmann abgerückt und hatte ihm bei der 1:2-Niederlage am Sonntagabend ein Mandat in der Startelf gewährt. Trainer Diego Simeone erklärte die Maßnahme wie folgt: "Wir haben mit Joao und Griezmann angefangen und versucht, die Innenverteidiger aus dem Konzept zu bringen. Wir haben im Mittelfeld gut gespielt, aber offensiv hatten wir nicht das, was wir erwartet hatten." Lob für Antoine Griezmann Griezmann durfte sogar über die vollen 90 Minuten ran, sein Sturmpartner Joao Felix ist eine halbe Stunde vor Schluss ausgewechselt worden. Simeones anerkennende Worte für Griezmann: "Ich hoffe, dass er so weitermacht, wie er jetzt drauf ist. Wir haben verstanden, dass er anfangen muss, und er hat sich sehr bemüht. Sehr gut."