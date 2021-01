Atletico Madrid : Diego Simeone zum Trainer des Jahrzehnts gekürt

Unai Emery befindet sich seit dieser Woche in ganz besonderer Gesellschaft. Der Cheftrainer des FC Villarreal wurde von der Federation of Football History and Statistics (IFFHS) zum sechstbesten europäischen Trainer des Jahrzehnts ernannt.

Zum Sieger wurde Diego Simeone gekürt. Der Argentinier, der aus Atletico Madrid seit seinem Einstieg Ende 2011 ein ständiges Mitglied der Königsklasse geformt hat, setzte sich gegen Größen wie Pep Guardiola und Jürgen Klopp durch.

Das gab die in Zürich ansässige internationale Vereinigung von Fußballstatistikern bekannt. Im Ranking hinter Simeone landen Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Jose Mourinho, Max Allegri und Emery.

Simeone holte seit seinem Einstieg bei den Colchoneros die Meisterschaft (2014), wurde Pokalsieger (2013), Supercopa de Espana-Gewinner (2015) und jeweils zweimal Europa-League-Sieger (2012/2018) und UEFA-Supercup-Sieger (2013/2019). Zweimal zog er mit Atleti ins Champions-League-Finale ein, scheiterte aber an Real Madrid.