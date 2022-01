Atletico Madrid : Doppelpack in der Nachspielzeit: Atletico dreht Partie in verrückter Schlussphase

"Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten." Die zweite Hälfte des Zitats von Sepp Herberger hat nach gestern auf jeden Fall an Bedeutung verloren. Atletico Madrid gewann gegen den FC Valencia erst in der Nachspielzeit mit 3:2. In den ersten 90 Minuten hätten die Gastgeber hingegen verloren.