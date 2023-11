Dreifaches Gehalt? Manchester United plant offenbar Mega-Deal mit Griezmann

Antoine Griezmann (32) erlebt aktuell so etwas wie seinen zweiten Frühling. Seit er zu Atletico Madrid zurückgekehrt ist, liefert er wieder auf Weltklasse-Niveau ab. Doch wie lange tut er das noch im Trikot der Colchoneros? Einem Bericht zufolge lockt Manchester United den Franzosen mit einer Mega-Offerte samt dreifachem Gehalt.

Der 120 Millionen Euro schwere Wechsel von Antoine Griezmann zum FC Barcelona im Jahr 2019 hat sich rückblickend sowohl für den Franzosen als auch für die Katalanen als Fehler herausgestellt – zumindest sportlich. Bei den Blaugrana kam Griezmann nie wirklich in Fahrt, weshalb er 2021 zunächst für zwei Jahre ausgeliehen und im letzten Sommer schließlich für 20 Millionen Euro fest von Atletico verpflichtet wurde.

Bei den Colchoneros scheint sich der 122-fache französische Nationalspieler vollends wohlzufühlen. Nachdem er bereits in der letzten Saison mit 16 Toren und 19 Vorlagen in 48 Spielen zu den besten Spielern der La Liga gehörte, dreht er in der laufenden Spielzeit erneut auf.

So will ManUnited Griezmann offenbar locken

Nach 16 Spielen stehen 13 Torbeteiligungen zu Buche. Diese Leistungen sind auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben. Vor allem in England schaut ein Klub offenbar besonders hin. Wie El Nacional berichtet, soll Manchester United sehr an einer Verpflichtung des Weltmeisters von 2018 interessiert sein und dafür mächtig in die Tasche greifen wollen.