Trashtalk im Derbi madrileño: Filipe Luis entschuldigt sich bei Angel di Maria

Linksverteidiger Filipe Luis (38) beendet mit Ablauf der Saison in Brasilien seine Karriere bei Flamengo Rio de Janeiro. In einem Podcast enthüllte der ehemalige Atletico-Spieler jüngst eine Episode während eines Madrid-Derbys, die er bis heute bereut.

Insgesamt 333 Pflichtspiele bestritt der Brasilianer Filipe Luis für Atletico Madrid, so viele wie für keinen anderen Verein. In einem Podcast der spanischen Zeitung as erinnert sich der Linksverteidiger an unsportliche Psychospielchen mit Angel di Maria (35) während eines Derbys gegen Real Madrid zurück.

Filipe Luis bereut Psychospiele

"Ich kam bei Atltetico an und wir haben gegen Real Madrid gespielt, als Aguero mir sagte, ich solle eng an di Maria ran und über seine Frau sprechen, weil er so den Fokus verlieren würde", berichtet der 38-Jährige.

"Also ging ich zu ihm und sprach über seine Frau", so Filipe Luis weiter. Das habe den Argentinier aus dem Konzept gebracht: "Er sah mich niedergeschlagen und ich habe das gesamte Spiel kaltgestellt. Er hat an diesem Tag nicht gut gespielt".

Der Brasilianer bereute nur kurze Zeit später die Psychospielchen, die im Fußball eigentlich nicht unüblich sind: "Ich bin nach Hause gegangen und habe es total bereut, es tut mir Leid, di Maria."

