Eigentümer von Atletico Madrid suchen Käufer

Gemäß Wikipedia hält Miguel Angel Gil Marin 52 Prozent, also mehr als die Hälfte der Anteile an Atletico – und ist damit der größte Aktionär. Gil Marin steht dem Klub als CEO vor. Vereinspräsident Enrique Cerezo besitzt derweil 20 Prozent des Vereins.

"Gil Marin weiß, dass er ein hoch bewertetes Team hat, das in diesem Jahr 40 Millionen verloren hat", sagt Inda, "und das Problem, das er hat ist, dass er, wenn er auch in dieser Saison Geld verlieren würde, eine Kapitalerhöhung machen müsste."

Gil Marin und Cerezo wollen verhindern, dass sie die Kontrolle über Atletico verlieren, meint Inda. Das sportliche Abschneiden in dieser Saison würde den Verkaufskurs in jedem Fall beeinflussen.

Inda geht derweil nicht davon aus, dass die Verkaufsgewillten mit hohen Einnahmen rechnen können. Er vergleicht: "Die Preise, die von den Vereinen in Spanien gezahlt werden, sind billig für das, was in der Premier League für sie gezahlt wird."

Verwendete Quellen: El Chiringuito de Jugones