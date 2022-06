Primera Division Entscheidung getroffen: Antoine Griezmann bleibt bei Atletico Madrid

Atletico Madrid plant auch in der kommenden Saison mit Antoine Griezmann (31). Wie die Marca berichtet, ist am Dienstag die Entscheidung getroffen worden, das mit dem FC Barcelona vereinbarte zweite Leihjahr anzugehen.

Am Ende wird abgerechnet: Sollte Griezmann in den dann abgeschlossenen zwei Saisons die Hälfte aller Pflichtspiele absolviert haben, greift eine Kaufpflicht in Höhe von 40 Millionen Euro. Angesichts von 39 Einsätzen mit 15 Torbeteiligungen in der vergangenen Saison ist davon auszugehen.

Die jüngst hochgekochten Gerüchte, die einen möglichen Wechsel zu Athletic Bilbao behandelten, können somit getrost ins Reich der Fabeln verwiesen werden. Gute Nachricht also auch für Barça, das sich weiterhin das Griezmann-Gehalt sparen sowie die Ablöse ziemlich sicher einplanen kann.