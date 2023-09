"Es gab Kontakt": Antoine Griezmann stand davor, Atletico Madrid zu verlassen

An Antoine Griezmann gab es in diesem Sommer scheinbar konkretes Interesse. Ein Wechsel war für ihn aber nie ernsthaft von Belang. Lieber will er demnächst den Torrekord bei seinem Herzensklub Atletico Madrid brechen.

Antoine Griezmann ist in den nächsten Tagen bei der französischen Nationalmannschaft gefordert. Mit den Les Bleus geht es in der Qualifikation zur Europameisterschaft im kommenden Jahr erst gegen Irland und im Anschluss zum Testspiel nach Deutschland.

Antoine Griezmann tauschte sich mit anderem Klub aus

Während einer Pressekonferenz bei Frankreichs bestem Team lüftet Griezmann, dass es in diesem Sommer konkretes Interesse an seiner Person gab: "Es gab Anrufe und Kontakte, ich habe mich aber auf meinen Verein konzentriert. Ich bin 15 Tore vom Rekord des besten Torschützen des Vereins entfernt."

Und genau diese Bestmarke will Griezmann noch in dieser Saison verbessern. In den ersten drei Meisterschaftsspielen erzielte er für Atletico Madrid immerhin einen Treffer. Weitere sollen in den kommenden Wochen und Monaten definitiv folgen.