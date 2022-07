Atletico Madrid Ex-Atleti-Stürmer Diego Costa vor Wechsel nach Uruguay?

Nach Informationen der Sporttageszeitung Mundo Deportivo hat der uruguayische Traditionsverein CA Penarol Diego Costa als Neuzugang ins Visier genommen. Dem gebürtigen Brasilianer soll bereits eine offizielle Offerte unterbreitet worden sein. Ob es zur Zusammenarbeit kommt, bleibt abzuwarten.

Diego Costa hatte seine brasilianische Heimat 2006 in Richtung Portugal zum SC Braga verlassen. 2007 heuerte er bei Atletico Madrid an. In der Folge wurde er mehrfach verliehen (Celta Vigo, Albacete, Real Valladolid, Rayo Vallecano), ehe er unter Diego Simeone durchstartete.