Nach Titel mit Atletico Mineiro : Ex-Atleti-Torjäger Diego Costa vor Rückkehr nach Spanien?

Diego Costa war ein halbes Jahr auf Vereinssuche, ehe er in seiner brasilianischen Heimat bei Atletico Mineiro einen neuen Arbeitgeber fand. Am Zuckerhut wusste der 33-Jährige zu überzeugen – und macht sich offenbar wieder für höhere Aufgaben interessant.

Nach drei Jahren in der Premier League wollte der spanische Nationalstürmer allerdings zurück in die Primera Division. Im Sommer 2017 war er sich mit Atletico Madrid bereits einig, die Colchoneros durften aufgrund einer Transfersperre allerdings erst im Frühjahr 2018 wieder Neuzugänge unter Vertrag nehmen.

Diego Costa: Rückkehr zu Atletico keine Erfolgsgeschichte

Diego Costa kehrte schließlich im Januar zurück in die spanische Hauptstadt, konnte in seiner zweiten Etappe aber nicht mehr so glänzen wie zuvor. Der Vertrag mit dem Großverdiener wurde drei Jahre nach seiner Rückkehr aufgelöst. Einen neuen Arbeitgeber fand der 33-Jährige lange nicht, erst Mitte August heuerte er bei Atletico Mineiro an.