Skandal in Spanien: Fernando Torres und Ex-Mitspieler gehen sich an die Gurgel

Zwei bekannte Gesichter standen sich im Viertelfinale des spanischen U19-Pokals gegenüber. Die U19 von Real Madrid wird von Álvaro Arbeloa trainiert, bei den Altersgenossen von Stadtrivale Atletico steht Fernando Torres an der Seitenlinie.

Beide Trainerkollegen kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten beim FC Liverpool, für den sie von 2007 bis 2009 miteinander spielten. Dass die beiden nicht die besten Freunde waren und wohl auch nicht mehr werden, zeigte das U19-Pokalspiel deutlich.

"Puste dir den Kopf weg"

Was war passiert? Wie ein Twitter-Video der Sportseite Relevo belegt, fingen beide Trainer in der Verlängerung an, sich gegenseitig verbal und körperlich zu attackieren. Daraufhin eskalierte der Streit völlig und es kam zu dieser Entgleisung von Torres: "Ich puste dir den Kopf weg!" Die Antwort von Ex-Liverpool-Kollege Arbeloa ließ nicht lange auf sich warten. "Fang an, wann immer du willst", spottete er.