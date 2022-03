Atletico Madrid : Luis Suarez vor Atleti-Abschied? Fünf Klubs erkundigen sich

El Espanol zufolge kommen Zweifel auf, dass der inzwischen 35-Jährige konstant auf hohem Niveau spielen kann. Ob die vertragliche Zusammenarbeit verlängert wird, steht mehr denn je in der Schwebe. An potenziellen Abnehmern scheint es nicht zu mangeln.

Suarez stand in der spanischen Meisterschaft nur noch bei etwas mehr als die Hälfte aller Spiele in der Startelf, die Quote von neun Toren und drei Vorlagen ist dennoch beachtlich. In der vergangenen Saison schoss der Uruguayer die Rojiblancos mit 21 Toren nahezu im Alleingang zur Meisterschaft.