Primera Division Gabriel Jesus: Atletico Madrid nimmt Anlauf – Verhandlungen mit dem FC Arsenal bestätigt

Die Zukunft von Gabriel Jesus bei Manchester City steht in der Schwebe. Eingeklinkt in das Werben um den Stürmer hat sich nun offenbar auch Atletico Madrid, während sein Berater Gesprächsrunden mit dem FC Arsenal bestätigt. Es stehen ereignisreiche Wochen bevor.

Berater Marcelo Pettinati bestätigt derweil gegenüber dem Guardian: "Wir haben mit Arsenal über Gabriel Jesus gesprochen. Wir mögen das Projekt – es ist eine Möglichkeit, über die wir diskutieren. Es gibt sechs weitere Vereine, die an Gabriel interessiert sind. Er konzentriert sich auf die letzten Spiele mit Man City; wir werden sehen."

Gabriel Jesus steht wohl auch bei Atletico Madrid auf der Einkaufsliste. Laut der Sendung Jugones des spanischen TV-Senders laSexta sehen die Rojiblancos in dem Stürmer von Manchester City den perfekten Nachfolger für Luis Suarez, dessen Vertrag ausläuft.

Erling Haaland versperrt Gabriel Jesus den Weg

An Manchester City ist Gabriel Jesus noch bis 2023 gebunden. Pep Guardiola würde den Brasilianer gerne halten, was angesichts von 25 direkten Torbeteiligungen in dieser Saison verständlich ist. Mit der Ankunft von Erling Haaland, dessen ManCity-Wechsel inzwischen offiziell bestätigt ist, werden Gabriel Jesus' Einsatzzeiten aber mit Sicherheit nicht ansteigen.

Der FC Arsenal hält sich angesichts der anhaltenden Spekulationen wiederum in der Öffentlichkeit zurück. "Ich spreche nicht über Spieler, die nicht bei uns sind", antwortete Trainer Mikel Arteta während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Premier League gegen Tottenham Hotspur (Donnerstag, 20.45 Uhr).